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Trakya'da doğalgazdan sonra kömür bulundu

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne bağlı taşeron firma tarafından bir süredir Tekirdağ’ın Kapaklı ve Saray ilçelerinde süren kömür rezervi arama çalışmaları sonuç verdi.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne bağlı taşeron firma tarafından bir süredir Tekirdağ'ın Kapaklı ve Saray ilçelerinde süren kömür rezervi arama çalışmaları sonuç verdi.


Edinilen bilgilere göre, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), birkaç ay önce Kapaklı ve Saray'da toplam 3 noktada kömür rezervi arama çalışmaları başlattı. Yüklenici firma tarafından Kapaklı'nın Karlı ve Bahçeağıl Mahalleleri ile Saray'ın Kurdere Mahallesi'nde süren arama çalışmaları bir süre önce sonuç verdi.


Sürdürülen sondaj çalışmaları kapsamında yaklaşık 700 metre derine inilirken, edinilen bilgilere göre bölgede kömür bulunduğu öğrenildi. Bölgeden alınan numuneler MTA'ya gönderildi. Bölgedeki kömürün kalorisinin ne kadar olduğu ve rezerv büyüklüğü yapılacak olan incelemelerin ardından belli olacak.

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