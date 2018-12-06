Trakya'da ekim ayı ihracat rakamlarında artış

Şahin, "Üç ilimizin Ekim ayında yaptığı toplam ihracat 100 milyon doları geçmiştir" dedi.

Trakya bölgesi ekim ayı ekonomi verileri hakkında açıklamalarda bulunan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Şahin şunları söyledi:

“Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yayınlanan ekim ayı ihracat rakamlarına baktığımızda Tekirdağ ekim ayında 88,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek bölge illeri arasında en yüksek ihracatı yapan il olmuştur. 2018 yılı ile 2017 yılı Ekim dönemi karşılaştırıldığında, Tekirdağ'ın ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 135 milyon dolar artmıştır. Aynı dönemde Kırklareli ili ihracatında ise bir önceki yıla göre 7,7 milyon dolarlık artış meydana gelmiştir. Edirne 2018 yılı Eylül ayında 4,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş, bir önceki yılın Ocak-Ekim dönemine göre ihracatında 10,7 milyon dolarlık bir artış olmuştur. Üç ilimizin ekim ayında yaptığı toplam ihracat 100 milyon doları geçmiştir.”

Kırklareli ekim ayında en çok ihracatı Angola'ya gerçekleştirdi

Bölge illerin ihracat yaptığı ülkelere bakıldığında 2018 Ekim ayı itibariyle Edirne ilinin en çok ihracat yaptığı ülkenin Bulgaristan olduğunu gördüklerini de aktaran Şahin, “Bulgaristan'ı, Arnavutluk, Bosna Hersek, Yunanistan ve Kosova takip etmiştir. Kırklareli ilinin 2018 yılı Ağustos ayı itibariyle en çok ihracat yaptığı ülke ise Angola olmuştur. Angola'yı Malezya, Nijerya, Almanya ve Polonya takip etmiştir. Tekirdağ'ın 2018 Ekim ayında en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke ise Almanya olmuştur. Tekirdağ'ın en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkelerin profiline bakıldığında bu ülkelerin Avrupa ülkeleri olduğu dikkat çekmektedir” dedi.

Tekirdağ'da ekim ayında 59 şirket kuruldu

Ekim ayı içerisinde kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini de dile getiren Şahin, “Tekirdağ'da 59, Kırklareli'de 7, Edirne'de ise 14 şirket kurulduğunu; Tekirdağ'da 6, Edirne'de ise 1 şirketin kapandığını görüyoruz” diye konuştu.

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