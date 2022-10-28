Trakya'da Eylül ayında 307,2 milyon dolarlık ihracat, 248,8 milyon dolarlık ithalat yapıldı

TÜİK verilerine göre, Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi çerçevesinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artarak 22 milyar 612 milyon dolar, ithalat yüzde 38,1 artarak 32 milyar 208 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu çerçevede Edirne'de 2022 yılı Eylül ayında ihracat 8,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tekirdağ'da ise aynı dönemde ihracat 269,6 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Kırklareli'nde de ihracat 29,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Trakya bölgesinde 2022 Eylül ayında toplamda 307,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

İthalat verilerinde ise Edirne'de 2022 yılı Eylül ayında ithalat 7,7 milyon dolar olarak gerçekleşirken Tekirdağ'da 215,6 milyon dolar, Kırklareli'nde de ithalat 19,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Trakya Bölgesinde 2022 Eylül ayında toplamda 242,8 milyon dolar ithalat yapılmış oldu.

Edirne'de Eylül ayında en çok ihracat Bulgaristan, en çok ithalat Ukrayna ile yapılırken, Kırklareli'nde Eylül ayında en çok ihracat Sri Lanka, en çok ithalat ise Rusya Federasyonu ile Tekirdağ' da Eylül ayında en çok ihracat Almanya, en çok ithalat Çin ile yapıldı.