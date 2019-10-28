“Trakya'da Hayatın Enerjisi” objektiflere yansıdı

TREDAŞ'ın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çekim yapan amatör ya da profesyonel fotoğraf sanatçılarını bir araya getirdiği “Trakya'da Hayatın Enerjisi” konulu fotoğraf yarışmasında dereceye girenler belli oldu.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (TREDAŞ) bu yıl 2. kez düzenlediği “Trakya'da Hayatın Enerjisi” isimli fotoğraf yarışmasında sonuçlar açıklandı. Turhan Ülgüdür'ün birinciliğe layık görüldüğü yarışmada, Caner Başer ikinci, Murat İbranoğlu ise üçüncü sırada yer aldı. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle düzenlenen yarışmada, birinciye TFSF Altın Madalyasının yanı sıra 2500 TL, ikinciye gümüş madalya ve 2000 TL, üçüncüye ise bronz madalya ve 1500 TL, takdim edilecek. Mansiyon ödüllerinin de dağıtılacağı yarışmada ilk üç sıraya girenlere ise 500'er TL para ödülü verilecek. Ayrıca yarışmada sonrası açılan sergi için seçilen 30 farklı eserin sahipleri de 200'er TL ödül kazandı.

TREDAŞ'ın amatör veya profesyonel fotoğrafçıların eserlerini toplumla paylaşmalarına aracılık ettiği yarışma, Trakya Bölgesini konu edinen fotoğrafları değerlendirmeye alıyor. Katılımın ücretsiz olduğu yarışmanın jüri üyeliklerini ise; İz TV Genel Yayın Yönetmeni Coşkun Aral, Tekirdağ Fotoğraf Sanatı Derneği Başkan Yardımcısı Hilmi Baysal ve Fotoğraf Sanatçısı Turan Keskin üstlendi.