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“Trakya'da Hayatın Enerjisi” yarışması başvuruları için son günler

TREDAŞ’ın bu yıl 2.

TREDAŞ'ın bu yıl 2.'sini düzenlediği “Trakya'da Hayatın Enerjisi” konulu fotoğraf yarışması başvuruları 11 Ekim'de sona eriyor.


Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (TREDAŞ) bu yıl 2. kez düzenlediği “Trakya'da Hayatın Enerjisi” konulu fotoğraf yarışmasında başvurular 11 Ekim'de sona erecek. Trakya Bölgesi'ni konu alan eserlerin değerlendirmeye alınacağı ve TREDAŞ'ın amatör veya profesyonel fotoğrafçıların eserlerini toplumla paylaşmalarına aracılık ettiği yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle düzenleniyor. Yarışmacıların başvurularının kabulü için Edirne, Kırklareli ya da Tekirdağ'da çekilmiş bir fotoğrafla müracaat etmeleri şartı aranıyor. Başvurular TFSF'nin www.tfsfonayliyarismalar.org web sayfasından yapılabilecek. Katılımcılar, 11 Ekim Cuma günü saat 23.00'e kadar başvurularını gerçekleştirilebilecek. Jürinin 18 Ekim'de değerlendirmesini yapacağı yarışmanın sonuçları ise 26 Ekim Cuma günü açıklanacak.


Yarışmanın jüri üyeliklerini İz TV Genel Yayın Yönetmeni Coşkun Aral, Tekirdağ Fotoğraf Sanatı Derneği Başkan Yardımcısı Hilmi Baysal ve Fotoğraf Sanatçısı Turan Keskin yapıyor.

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