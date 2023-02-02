Trakya'da ihracat 2,5 milyar doları aştı

Trakya'da bulunan Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'nin 2022 yılındaki ihracatı 2 milyar 553 milyon 73 bin dolar oldu. 2021 yılında 2 milyar 166 milyon 908 bin dolar ihracat gerçekleştiren Trakya illeri, ihracatını 388 milyon 164 bin 819 dolar artırdı.

Dış ticaret rakamlarına göre 2022 yılında Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'nin toplam ihracatı 2 milyar 553 milyon 73 bin dolar oldu. 2021 yılında 2 milyar 166 milyon 908 bin dolar ihracat gerçekleştiren Trakya illeri ihracatını 388 milyon 164 bin 819 dolar artırmış oldu. Tekirdağ'dan bu yıl kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları, alüminyum ve alüminyumdan eşya, plastikler ve mamulleri, elektrikli makine ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları, aksam-parça-aksesuarı, değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday glüteni örme giyim eşyası ve aksesuarı, motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı, kauçuk ve kauçuktan eşya, sentetik ve suni devamsız lifler, örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı ve diğer ürünleri ihraç edildi.

Kırklareli ise değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday glüteni, alüminyum ve alüminyumdan eşya, şeker ve şeker mamulleri, pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat, örme giyim eşyası ve aksesuarı, oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı, demir veya çelikten eşya, tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları, mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb., prefabrik yapılar ve diğer ürünleri yurt dışına gönderdi.

Edirne'den de ağırlıklı olarak hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri, değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday glüteni, balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar, örme giyim eşyası ve aksesuarı, ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü, demir veya çelikten eşya, etler ve yenilen sakatat, yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları, cam ve cam eşya ve diğer ürünlerin ihracatı yapıldı.

Bölge illerin ihracat yaptığı ülkelere baktığımızda ise 2022 yılında Tekirdağ'ın en çok ihracat yaptığı ülke Almanya oldu. Almanya'yı sırasıyla ABD, Bulgaristan, İtalya ve Fransa izledi. Kırklareli'nin ise en çok ihracat yaptığı ülke Venezuela oldu. Venezuela'yı Almanya, Angola, Bulgaristan ve Sri Lanka izledi.

Edirne'nin en çok ihracat yaptığı ülke Bulgaristan olurken, Bulgaristan'ı sırasıyla Bosna-Hersek, Yunanistan, Almanya ve Kosova izledi.

Dış ticaret rakamlarına göre 2022 yılının son ayında ise Trakya'da 289,1 milyon dolar ihracat, 234,2 milyon dolar ithalat gerçekleşti.