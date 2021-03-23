Trakya'da korona vaka artışı sürüyor

Trakya Bölgesi'nde korona virüs vaka artışları sürüyor.

Sağlık Bakanlığının 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarını içeren tablosuna göre vaka sayısı Edirne'de 219.49, Tekirdağ'da 168.26, Kırklareli'de ise 155.9 oldu. Korona virüste kırmızı kategori yani çok yüksek riskli iller arasına giren Trakya Bölgesi'nde hafta başından itibaren soğuk hava ve şiddetli yağış etkili oldu. Yağış ve soğuk hava nedeniyle Tekirdağ'da daha önce korona virüsü umursamayıp dışarıya akın eden vatandaşlar evlerine kapandı. Soğuk havaya rağmen dışarıya çıkan bazı vatandaşlar ise evde çok sıkıldıklarını dile getirdiler.

"İlla bir yerlere gitmesi gerekiyor"

Dışarıda gezinen bir vatandaş, “Tekirdağ'da vakalar artıyor neden? Çünkü buraya korona virüs dışarıdan geliyor. Çünkü burası güzergah olarak İstanbul'a yakın. Çanakkale, İzmir herkes buradan gelip geçiyor. Burada çeşitli mekanlarda bulaştırıyor olabilirler. İnsanlar sıkıldı artık ne yapacaklar. İlla bir yerlere gitmesi gerekiyor. İnsanlar alışkın olduğu yaşamdan kopamıyor. Bizde 15 gün evden çıkmadık, yattık. Ama ondan sonra insan sıkılıyor tabii ki” dedi.

Herkesin kendine dikkat etmesi gerektiğini ifade eden vatandaşlar, “Devamlı içeride olmuyor” diye konuştular.