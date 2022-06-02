Trakya'da Nisan ayında 302 milyon dolar ithalat, 310 milyon dolar ihracat gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Trakya'da Nisan ayında 302,5 milyon dolar ithalat, 302,5 milyon dolar ithalat gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü verilerine göre Edirne'de 2022 yılı Nisan ayında ihracat 8,4 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Tekirdağ'da 264,5 milyon dolar ihracat, Kırklareli'nde ise ihracat 38 milyon dolar olarak gerçekleşti. Toplamda 310,9 milyon dolar ihracat gerçekleşmiş oldu.

Edirne'de 2022 yılı Nisan ayında ithalat ise 5,4 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Tekirdağ'da 278,9 milyon dolar ithalat, Kırklareli'nde de 18,2 milyon dolar ithalat yapıldı. Trakya'da 2022 Nisan ayında toplamda 302,5 milyon dolar ithalat gerçekleşmiş oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi çerçevesinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artarak 23 milyar 368 milyon dolar, ithalat yüzde 35,0 artarak 29 milyar 480 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Nisan ayı verilerine göre Tekirdağ ülke sıralamasında 15'inci sırada yer alırken, Kırklareli 33 Edirne ise 61'inci sırada yer aldı. Nisan ayı ithalat verilerine göre ise Tekirdağ 10'uncu, Kırklareli 36, Edirne ise 54'üncü sırada yer aldı.

Edirne'de Nisan ayında en çok ihracat Bosna-Hersek, en çok ithalat Ukrayna ile yapıldı. Kırklareli'nde Nisan ayında en çok ihracat Venezuela, en çok ithalat ise Rusya Federasyonu ile yapıldı. Tekirdağ' da ise Nisan ayında en çok ihracat Almanya, en çok ithalat Çin ile yapıldı.