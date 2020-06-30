İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trakya'daki 3 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 8 kişi tutuklandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 kişiden 8’i tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 kişiden 8'i tutuklandı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 9 şahsın yakalanmasına yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda tespit edilen hedef şüpheli 9 şahsın yakalanması amacıyla Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 6, Edirne'nin Keşan ilçesinde 3 ve Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 1 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 8 adet av tüfeği fişeği bulunarak tüfeklere el konuldu. Operasyonda 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 9 şüpheli şahıstan 8'i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 1 şahıs adli kontrol şartıyla mahkemeden serbest bırakıldı.



Operasyon sürecinde 12 kişiye işlem yapıldı


Operasyonlarda 6 ayrı olayda 12 şüpheli şahsa yasal işlem yapıldı. Operasyon esnasında 4 adet şeffaf naylon poşet içerisinde 459,3 gram sentetik kannabinoid bonzai maddesi, 6 fişek halinde daralı 14.9 gram sentetik kannabinoid bonzai maddesi ele geçirilerek, 12 içici/satıcı şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.