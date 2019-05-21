Trakya'daki Avcılar Dernekleri Çorlu'da buluştu

Toplantıda 2019-2020 av sezonuna ilişkin 23 Mayıs tarihinde Ankara'da düzenlenecek toplantıda alınabilecek kararlarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda Merkez Av Komisyonunda Trakya Av ve Yaban Hayatı Federasyonu adına Tekirdağ Avcılar Derneği Başkanı Cengiz Ataklının temsilci olarak yer alması kararlaştırılırken bölge dernekleri adına Merkez Av Komisyonunda alınacak kararlarda gerekli durumlarda müdahil olması noktasında tam yetki verildi. Avcının bir milis güç olduğu ve avlanma evraklarının hazırlanırken gerek mali gerekse adli bakımdan temiz olmasının önemine vurgu yapıldığı toplantıda derneklerin bu çerçevede üyelerine bilgilendirme yapmasının önemli olduğu belirtildi. Toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alan diğer konu ise hayvan sever derneklerin avcılara ve avcılığa karşı takınmış olduğu ön yargılı tutum oldu. Bu anlamda hayvan sever derneklerine avcılığın çevreye ve doğaya olan faydalarının anlatılması gerektiği ifade edildi.

Avcılar MAK toplantısına odaklandı

Ülke çapında konfederasyonun yanı sıra bağlı federasyon ve bu federasyonlara bağlı derneklerin 23 Mayıs tarihinde Ankara'da düzenlenecek olan Merkez av Komisyonundan çıkacak olan kararlara odaklandığı ifade edilirken bu güne kadar avcıların isteklerinin görmezden gelindiği ifade edildi. Geçmiş yıllara nazaran bu sene daha organize olduklarını belirten avcılar derneği başkanları avcıların beklentilerini karşılamayan ve bu beklentileri soyutlayan şekilde alınacak kararların karşısında tek vücut olarak duracaklarını gerek konfederasyon, gerekse de federasyonlar çapında haksızlıklar karşısında protesto eylemlerine imza atacaklarının altını çizdiler.

“Amacımız avcılarımızın menfaatleridir”

Toplantıya ev sahipliği yapan Çorlu Avcılar Derneği Başkanı Mert Yılmaz Marmara bölgesinde yer alan federasyona bağlı avcılar derneği başkanlarını Çorlu'da ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bu toplantılardaki amacımız hem birlik ve beraberliğimizi perçinlemek hem de üyemiz olan avcıların sıkıntılarını üst mercilere iletmektir. Bu çerçevede dernek başkanlarımızla özellikle 23 Mayıs tarihinde Ankara'da düzenlenecek olan Merkez Av Komisyon toplantısı öncesi bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunmak istedik. Bu komisyon toplantısından çıkacak olan kararların avcılarımızın menfaatleri doğrultusunda olması için gerekli girişimlerimizin en üst seviyede olacağını göstermek ve kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz” dedi.

Toplantıda MAYHF Başkan Yardımcısı Kadir Çiftçi ve İrfan Ünal'ın yanı sıra Trakya Av ve Yaban Hayatı Koruma Federasyonu Başkanı Çetin Karakoç da katılım sağladı.