TRAKYAKA sağlık turizmine desteğini sürdürüyor

Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda üniversite, özel ve kamu hastaneleri 4-7 Nisan tarihlerinde Antalya Expo Center'da (ANFAŞ) bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı Hestourex'te yerini aldı.

Anfaş Expo Center'da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen fuarın açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Antalya İl Emniyet Müdürü Nuri Ulucan, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

165 ülkeden 6 bin üzerinde alım heyetinin yer aldığı fuara Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan özel, kamu ve üniversite hastaneleri katıldı. Hastane yetkilileri dört gün süren fuar boyunca alım heyetleri ile ikili görüşmeler yaparak birçok iş bağlantısı gerçekleştirdi. Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ve beraberindeki heyetle fuara Trakya standında katılan kurumları ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunana Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Trakya Bölgesi'nde faaliyet gösteren özel, kamu ve üniversite hastaneleri ile birlikte fuara katılım sağladık. Balkan Coğrafyası ve İstanbul'a yakın olmamız Sağlık Turizminde ne kadar büyük bir avantaja sahip olduğumuzu gösteriyor. Trakya Kalkınma Ajansı olarak bu tür organizasyonlara katılmaya ve destek olmaya önem gösteriyoruz. Hestourex'e katılan kurumlarımızın burada ikili görüşmeler gerçekleştirerek iş bağlantıları kuracağına ve olumlu çıktılar elde edeceğine inanıyorum. Ben şimdiden fuara katılan kurumlarımıza teşekkür ediyor ve verimli bir fuar geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Trakya standını ziyaret ederek fuara katılan firmalara verimli bir fuar geçirmeleri temennisinde bulundu. Ardından sağlık çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fuara katılan firma yetkilileri fuarın kendileri için son derece verimli ve faydalı geçtiğini söyleyerek, destek ve katkılarından ötürü Trakya Kalkınma Ajansı'na teşekkür etti.

Bakan Kasapoğlu Trakya Standını Ziyaret Etti

Dört gün süren fuar boyunca Trakya standı, Kalkınma Ajansları Genel Sekreterleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri ve çok sayıda yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Fuarın birinci günü Trakya standını ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, katılımcı firma yetkilileri ile sohbet etti ve ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.