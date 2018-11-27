Trakyalı firmalar fuarda ürünlerini tanıttı

İstanbul'da bu yıl 17'ncisi düzenlenen fuarda, Trakyalı firmalar ürünlerini tanıttı.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen fuarla ilgi kısa bir açıklama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Bu yıl 17'ncisi düzenlenen fuarda Trakya Kalkınma Ajansı olarak Bölgemizdeki firmalar ve genç girişimcilerimiz ile birlikte katılıyoruz. Çok sayıda yerli ve yabancı iş insanın katılacağı fuar firmalarımıza yeni ortaklıklar, iş bağlantıları ve var olan iş bağlantılarını geliştirme fırsatı sunacak. Bu yıl diğer senelerden farklı olarak özel tasarım stand ile yer alacağımız fuarın Bölgemiz ve ülkemiz açısından hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah firmalarımız verimli bir fuar geçirirler'' dedi.

Trakyalı firmalar dört gün süren fuar boyunca geliştirdikleri ve ürettikleri ürünlerini sergilediler. Firma sahipleri aynı zamanda yeni iş bağlantıları kurarak markalarını tanıtma ve yeni ortaklıklar kurma imkanı da yakaladılar. 7. salonda yer alan Trakya Kalkınma Ajansı standına yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisi yoğundu. Fuara katılmaktan son derece memnun kalan firma sahipleri Trakya Kalkınma Ajansı'na teşekkürlerini ilettiler.