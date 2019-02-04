Trakya'nın tur ve otelleri EMITT'e ilgi odağı oldu

Dünyanın dört büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT'e Trakyalı otel ve acentelerin bulunduğu stantlar ilgi odağı oldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, “Bu yıl ülkemizin turizmde yeni rekorlar kırması bekleniyor. Kimi zaman yol kazaları olsa da iç ve dış turizmde pazar oldukça büyüdü. Biz de Trakya olarak bu pazardan daha fazla pay almak amacındayız” dedi.

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılan, dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren fuarın açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yapıldı. Bir otelde yapılan açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Trakya illerinden Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Edirne Valisi Ekrem Canalp, diğer illerin valileri, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, TURSAB üyeleri ve davetliler katıldı

Trakya 5. salonda yer aldı

Trakyalı otel ve acenteler Trakya Kalkınma Ajansı'nın fuar katılım desteğiyle Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı-EMITT'e katıldı. 5'inci salonda iki ayrı stantta fuara katılan Trakyalı tur operatörleri ve oteller yurt içi ve yurt dışından fuara katılan tur operatörleri, acenteler ve otellerle ikili iş görüşmeleri yaptı ve iş bağlantıları kurma fırsatı buldu.

EMITT Fuarı katılımıyla ilgili olarak açıklama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin şunları söyledi:

“Bu yıl ülkemizin turizmde yeni rekorlar kırması bekleniyor. Kimi zaman yol kazaları olsa da iç ve dış turizmde pazar oldukça büyüdü. Biz de Trakya olarak bu pazardan daha fazla pay almak amacındayız. Ajansımız dört yıldır profesyonelleri öne çıkaran bir konseptle EMITT'e katılıyor. Geçtiğimiz yıllarda iller standında tüm Trakya'yı temsil ediyorduk. Bu yıl da Trakya'da faaliyet gösteren tur operatörleri ve otellerle 5'inci salonda yer aldık. Bu yıl da Edirne ili tek başına bir stantta tanıtım yapmak istedi, biz de bunu anlayışla karşıladık ve kendilerine ayrı bir stant ve yer tahsis ettik. Tekirdağ ve Kırklareli illeri bir arada tanıtım yaptı. Turizm işletme belgeli otellerimizi, Trakya'da faaliyet gösteren tüm tur operatörlerini ve acenteleri EMITT Fuarı'na davet ettik. Amacımız sektör temsilcilerinin iş bağlantıları kurmalarına uygun bir zemin oluşturmaktı. Davetimize yanıt veren 25 otel ve tur şirketiyle fuara katıldık. Fuarda firmalarımız yabancı konuklarla 50 civarında görüşme yapma fırsatı buldu. Firmalarımızın yaptığı ikili iş görüşmelerinden güzel sonuçlar aldık ve fuarın bölgemizin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağladığına inanıyorum.”

Edirne, Tekirdağ, Kırklareli stantlarının ziyaret trafiği yüksek oldu

Trakya Kalkınma Ajansı'nın organizasyonuyla hazırlanan Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne stantlarına katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Stantlarda yer alan firmalar yurt içi ve yurt dışından gelen sektör temsilcileriyle iş bağlantıları kurma fırsatı buldu.

Fuarın ilk gününde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Trakya standına konuk oldu. Beraberindekilerle birlikte Tekirdağ ve Kırklareli standı ile Edirne standını ziyaret eden Bakan Ersoy, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım tarafından karşılandı. Bir süre stant ile ilgili bilgi alan Ersoy ve beraberindekilere Trakya ürünlerinden oluşan hediye paketleri takdim edildi. Ayrıca dört günlük fuar boyunca Edirne Valisi Ekrem Canalp, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Kırklareli TSO Başkanı Soner Ilık, Keşan TSO Başkanı İsmail Şapçı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Şahin Karakaş ve müzik dünyasından Moğollar Grubu'nun Solisti Cahit Berkay, Mahmut Tuncer Trakya standını ziyaret etti. Konuklar ziyaret sırasında Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Abdullah Barut, Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu'ndan sektör ve sektörde yaşananlar hakkında bilgi aldı.

Fuara Trakya standında katılan otel ve acente temsilcileri Türkiye ve farklı ülkelerden otel ve acente temsilcileriyle faydalı görüşmeler yaptıklarını belirttiler ve organizasyon dolayısıyla Trakya Kalkınma Ajansı'na teşekkür ettiler.