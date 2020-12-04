Trakya'ya aydınlatma yatırımı

Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TREDAŞ), elektrik hizmeti sağladığı Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde 300 bin direk, 20 bin kilometre hat ve 10 binden fazla trafoyla abonelerine elektrik enerjisini kaliteli, güvenli, kesintisiz sunmak için yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

TREDAŞ tarafından Tekirdağ - İstanbul karayolu üzerinde bulunan ve araç trafiğinin yoğun olduğu Gazioğlu Kavşağı'nın aydınlatma şebekesi tesis edildi. Çalışmalar kapsamında, 1 kilometre uzunluğunda bulunan hat üzerine 21 direk dikilerek 24 armatür takıldı.

Özellikle yaz aylarında yazlıkçılar tarafından İstanbul'dan Çanakkale'ye gidiş ve dönüşlerde yoğun olarak kullanılan Gazioğlu Kavşağı, aydınlatma tesisi ile birlikte daha güvenli hale getirilmiş oldu.

Diğer yandan, Çorlu-İstanbul Karayolunun Emlak Konut Viyadüğü yapım işi de Karayolları tarafından tamamlanmasının ardından 107 adet aydınlatma direği tesis edilerek, 121 adet armatürün montajı tamamlanarak yanar vaziyete getirildi.

Emlak Konut Viyadüğünün aydınlatılma işleminin tamamlanması sonrası vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirdi.