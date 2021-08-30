İhlas Haber Ajansı

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Trakya'ya kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Trakya için kuvvetli, gök gürültülü yağış uyarısında bulunuldu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerine kadar Trakya kesiminde görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların Edirne ve Kırklareli illerinin güneyi ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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