Trakya'ya sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıda, “Rüzgarın, Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Marmara geneli ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce sarı kodla yapılan uyarı haritası Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerini de kapsıyor.