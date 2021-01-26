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Trakya'ya turuncu kodla kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trakya Bölgesini turuncu kodla uyardı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trakya Bölgesinin turuncu kodla uyardı. Meteoroloji'den yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde görülecek olan kar yağışlarının yoğun (20-40 cm) olarak gerçekleşmesi beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.



Tehlikeli uyarı


Trakya için yapılan turuncu kodlu uyarıda, hava durumunun tehlikeli olduğu ve tahmin edilen meteorolojik hadisenin sıklıkla görülmediği olarak biliniyor. Ayrıca turuncu kodlu uyarıyla oluşabilecek hava olayında hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Turuncu kodlu uyarıya karşı çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmesi gerekiyor.

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