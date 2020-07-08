İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trap Takımı'ndan ilk turnuvada iki madalya birden

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Trap Takımı, Çorlu’da düzenlenen ve sezonun ilk turnuvası olan Bahar Kupası’na damga vurdu.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Trap Takımı, Çorlu'da düzenlenen ve sezonun ilk turnuvası olan Bahar Kupası'na damga vurdu.


Korona virüsü salgını nedeniyle daha önce ertelenen Bahar Kupası, salgın tedbirleri kapsamında gerekli önlemler alınarak Çorlu'da gerçekleştirildi. Turnuvada Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Trap Takımı temsilcileri büyük başarı elde etti.


Bahar Kupası'nda belediye sporcularından Erhan Tuna birinci olarak altın madalya almaya hak kazandı. Üçüncülük kürsüsünde de yine Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Trap Takımı yer aldı. Müfit Güner de başarılı performansı ile bronz madalyayı kaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.