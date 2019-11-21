İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TREDAŞ çalışanlarına sözleşme yönetimi eğitimi

Elektrik hizmeti sağladığı Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinde modern bir teknolojik altyapı kurmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Trakya Elektrik Dağıtım A.

Ş. (TREDAŞ), kurum içi eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.


Hizmet sahasında müşteri memnuniyetini ön plana alarak, modern bir teknolojik altyapı kurmak için sahada çalışmalarını aralıksız sürdüren TREDAŞ, bir yandan da şirket içi eğitimlerine ara vermeden devam ediyor.


Çalışanlardan gelen talep üzerine “sözleşme yönetimi, sözleşme kavramı, sözleşme yapmaya hazırlık ve sözleşmenin kurulması” gibi konuların işlendiği eğitime TREDAŞ'ın genel müdürlük çalışanlarından oluşan 30 kişilik bir grup katıldı. Tekirdağ'da gerçekleşen ve iki gün süren eğitimlerde katılımcılar, sözleşme yönetimi eğitimi sonrası hazırlamış oldukları sözleşmelerde meydana gelebilecek anlaşmazlıkları minimum seviyeye indirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.