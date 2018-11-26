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TREDAŞ ile İTÜ işbirliğine gidiyor

TREDAŞ ve İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü, Trakya Bölgesinin elektrik dağıtım sisteminin verimliliği, gelişimi başta olmak üzere tüm sektöre fayda sağlayabilecek projeler üretilmesi, mesleki eğitim çalışmaları ve AR-GE projeleri geliştirilmesi konularında işbirliğine gidiyor.


Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Elektronik Fakültesi (EEF) Elektrik Mühendisliği Bölümü (EMB), Trakya Bölgesinin elektrik dağıtım sisteminin verimliliği, gelişimi başta olmak üzere tüm sektöre fayda sağlayabilecek projeler üretilmesi, mesleki eğitim çalışmaları ve AR-GE projeleri geliştirilmesi konularında işbirliğine gidiyor.


İşbirliği anlaşmasına ilişkin toplantı TREDAŞ Genel Müdürlük binasında gerçekleştirildi. Toplantıya, İTÜ EEF Dekanı Prof. Dr. Serhat Şeker, EMB Başkanı Prof. Dr. Emine Ayaz, Doç. Dr. Ramazan Çağlar, TREDAŞ Yatırımlar Direktörü Mehmet Dönmez, TREDAŞ Bilgi İşlem Müdürü Yavuz Altınışık, TREDAŞ Yatırım Planlama Müdürü Necip Erman Atilla, TREDAŞ Proje ve Tesis Müdürü Cem Topbakan katıldı.


Toplantıda, karşılıklı görüş alışverişi sağlandı ve protokol imzalama kararı alındı. İTÜ EEF ile birlikte yürütülecek olan ilk AR-GE projesinin konusunda mutabakata varıldı. Bu kapsamda küçük ölçekli ön çalışmalar yapılarak, çıktılarına göre ana proje çalışmalarına başlanacak.


Ayrıca, TREDAŞ'ın uzaktan şebeke izleme, yönlendirme ve kontrol işlemlerinin yürütüldüğü operasyon merkezi gezildi ve buradaki veriler incelendi. Bu verilerin üniversitenin öğretim ve araştırma faaliyetleri kapsamında kullanılabilirliği üzerinde inceleme yapıldı.

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