TREDAŞ, öğrencilere enerji tasarrufunu anlattı

Ş. (TREDAŞ) tarafından, Çerkezköy Hacı Fahri Zümbül İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik, “Enerji Tasarrufu ve Verimli Enerji Kullanımı” semineri düzenlendi.

TREDAŞ, enerji kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla yaptığı çalışmalarını, öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği seminerlerle sürdürüyor. Bu kapsamda TREDAŞ yetkilileri, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Hacı Fahri Zümbül İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

TREDAŞ'ın Arıza Onarım Bakım Mühendisi Mustafa Gencay'ın sunumuyla gerçekleşen seminerde, enerji kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması, evlerde ve okullarda enerji tasarrufu yapılmasının önemi, enerjinin hayatımızdaki yeri gibi konularda öğrencilere bilgilendirme yapıldı.

Çok sayıda öğrencinin yanı sıra eğitimcilerin de hazır bulunduğu seminerin sonunda, TREDAŞ'ın alanında uzman mühendisleri öğrencilerin sorularına yanıt verdi.