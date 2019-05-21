TREDAŞ Spor basketbolda geleceğin yıldızlarını arıyor

TREDAŞ Spor Basketbol Kulübü'nün, 6-14 yaş arasındaki genç yıldızlar için düzenlediği yaz okulunda kayıt dönemi başladı.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) çatısı altında 1988 yılından bu yana faaliyette bulunan TREDAŞ Spor Basketbol Kulübü, geleceğin yıldızlarını arıyor.

TREDAŞ Spor Basketbol Kulübü, 6-14 yaş arasındaki genç yetenekleri keşfetmek ve bu gençleri Türk sporuna kazandırmak için yeni dönem kayıtların başladığını duyurdu.

Deneyimli antrenörler Hakan Sınırlı ve Kaan Kosi'nin çalıştıracağı genç yetenekler, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini destekleyecek önemli bir deneyimin parçası olacaklar.

1988 yılında basketbol alt yapı faaliyetleri kapsamında, ilk ve ortaöğretim yaşlarında bulunan sporcuların ruh ve beden gelişimlerini sağlamak, bunun yanında sağlam, özgüvenli ve ahlaklı bireyler yetiştirmek amacıyla kurulan TREDAŞ Spor Kulübü, 31 yıldır çocuk ve gençlerin fiziksel aktivitelerini güçlendirmek için faaliyetlerini sürdürüyor.