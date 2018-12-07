TREDAŞ, TEDAŞ İstanbul Eğitim ve Sertifikasyonu yetkilerini ağırladı

TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili, TEDAŞ İstanbul Eğitim ve Sertifikasyon Merkezi Müdürü Aytekin Yolcu, Eğitmen Emine Çil ve İşyeri Hekimi Vildan Selvi'yi ağırladı.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) İstanbul Eğitim ve Sertifikasyon Merkezi Müdürü Aytekin Yolcu, Eğitmen Emine Çil ve İşyeri Hekimi Vildan Selvi, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yer alan Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) Teknik Eğitim Merkezini ziyarete etti.

Atölye ve eğitim sahalarını inceleyen TEDAŞ ekibi, daha sonra Tekirdağ'da TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili tarafından ağırlandı. TEDAŞ ekibine TREDAŞ'ın proje ve çalışmaları hakkında bilgi verildi.