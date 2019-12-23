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TREDAŞ Teknik Eğitim Merkezi teknik lise öğrencilerine kapılarını açtı

Trakya Elektrik Dağıtım A.

Ş. (TREDAŞ) Teknik Eğitim Merkezi Trakya bölgesinde öğrenim gören öğrenciler için önemli bir eğitim sahasına dönüştü. TREDAŞ Teknik Eğitim Merkezi geçtiğimiz günlerde Çorlu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerini ağırladı.


Trakya Elektik Dağıtım A.Ş.'nin (TREDAŞ) Kırklareli Lüleburgaz ilçesinde yer alan Teknik Eğitim Merkezi, TREDAŞ personellerine yönelik eğitim faaliyetlerinin yanı sıra bölge okullarında öğrenim gören öğrenciler için de faydalı bir merkez haline geldi. Geçtiğimiz günlerde Çorlu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri TREDAŞ Teknik Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek, buradaki eğitmenler ve İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlarından bilgi aldılar. TREDAŞ uzmanlarınca öğrencilere yönelik olarak şirketin faaliyetleri ve işleyişi hakkında ayrıntılı bilgi aktarıldı.


Müşteri memnuniyetini ön plana alarak modern bir teknolojik altyapı kuran TREDAŞ elektrik hizmeti sağladığı; Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinde yaklaşık 2 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmetini, kaliteli ve sürekli vermek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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