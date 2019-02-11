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TREDAŞ Tunus'a örnek olacak

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), Tunus Elektrik Dağıtım ve Gaz Şirketi (STEG) yetkililerini kendi ülkelerinde uygulamak üzere elektrik dağıtım altyapısı hakkında bilgilendirdi.


STEG yetkilileri, TREDAŞ'ın teknolojik altyapı sistemlerini incelemek, SCADA ve Coğrafi Bilgi Sistemleri hakkında bilgi edinmek amacıyla TREDAŞ'ı ziyaret etti. STEG yetkilileri bu kapsamda iki gün boyunca TREDAŞ Genel Müdürlüğünde ve sahada incelemeler yaparak, TREDAŞ Operasyon Merkezi ve SCADA'yı gezip bilgi aldılar. TREDAŞ uygulamalarını beğenen şirket yetkilileri, edindikleri bilgileri Tunus'ta elektrik dağıtım sektörüne uygulamak için çalışmalara en kısa zamanda başlayacaklarını iletti.

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