Tren kazasında hayatını kaybedenler anısına “Kaybettiklerimizin Sergisi”

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 5 ay önce meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında ölenlerin anısına “Kaybettiklerimizin Sergisi” düzenlendi.

Çorlu Belediyesinin katkılarıyla Orion Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışına Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Candan Yüceer, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çerkezöy Belediye Başkanı Vahap Akay, tren kazasında ölenlerin yakınları ve çok sayıda davetli ile vatandaşla katıldı.

Açılışta konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Bizlere düşen bu süreçte bir arada olmak, beraber olmak, hüzünleri acıları paylaşmak, bir birimizin kolundan tutmak. Allah hepimize sabır versin” dedi.

“Vagonun altındaydı hiçbir şey yapamadım”

Kaza anında trende bulunan isimlerden biri olan ve kazada eşini kaybeden Ekrem Tuna ise, “8 Temmuz sabahı Çerkezköy'den Uzunköprü'ye gittik. 3 saat orada evimizi dolaştık, temizledik yine aynı trenle geri dönerken bir takırtı kotu. Eşim bana Ekrem ne oluyor Ekrem ölüyoruz dedi. Trenin içinde havalandık. Tren devrildi ben kendimi baygın halde tuvaletin üstünde buldum. Eşimi ararken birini gördüm. Acaba o mudur dedim yanına gittim. Eşim değildi ama baygın haldeydi uyandırdım kızımı arıyorum, kızlarımı arıyorum neredeler dedi. Ben de eşimi arıyorum dedim. Bulamadım yoktu. Yeniden vagonun içine girdim araya araya buldum. Bulduk ama vagonun altında sadece bir kafası görünüyordu. Ölmüştü hiçbir şey yapamadım” dedi.

“Artık yağmur yağsın istemiyorum”

Kazada ölen Yağmur Laçin'in annesi ise, “Ben artık yağmur yağsın istemiyorum. Kızım üşümesin diye her akşam battaniyesini hazırlıyorum. Bizim gecelerimiz gece değil, gündüzlerimiz gündüz değil. Bize sahip çıkılmasını istiyoruz” dedi.

Kazada ölen Ersen Gül'ün kızı Alya Gül'ün annesinin kucağından babasının resmini sevmesi sergiye katılanların duygu dolu anlar yaşamasına neden oldu.

Çorlu'daki Orion Alışveriş Merkezi'nde tren kazasında ölenlerin anısına açılan serginin hafta boyunca ziyarete açık kalacağı kaydedildi.