TREPAŞ'TA korona virüs önlemleri sıkılaştırıldı

Ş. (TREPAŞ), tarafından, Genel Müdürlük, bağlı Müşteri Hizmetleri Merkezlerinde korona virüs salgını riskinin azaltılması kapsamında önlemler arttırıldı.

TREPAŞ, gerek çalışanlarının gerek ise iş ve işlemleri sebebiyle Müşteri Hizmetleri Merkezlerini ziyaret eden müşterilerinin güvenliği için önleyici tedbirlerini arttırdı. Bu kapsamda, Genel Müdürlük ve bağlı tüm Müşteri Hizmetleri Merkezleri için genel temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri periyodik olarak yapılıyor. Bunun yanında, virüsten korunma ile ilgili bilgilendirici afişler tüm işyerlerine asıldı. Sensörlü sıvı sabunluk ve dezenfektan cihazları alımı yapılarak tüm lokasyonlarda montaj işlemleri gerçekleştirildi. Genel Müdürlük personel servisleri ve şirket araçları belirli periyotlar ile dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor. TREPAŞ bünyesinde çalışan personellere, gerekli alt yapı hazırlanarak dönüşümlü çalışma yolu ile evden çalışma yöntemine geçildi. İşe, yemekhaneye giriş ve çıkışlarda parmak okutma cihazlarının kullanımı geçici süre ile kaldırıldı.

Genel müdürlük yemekhane hizmetinde mevcut hijyen kurallarının sayısı arttırıldı. Genel müdürlük hizmet binası ve tüm lokasyonlarda, temizlik sayısı 3 katına çıkarılmış olup, antibakteriyel madde kullanımına ağırlık verildi. Yemekhane ve temizlik personellerine gerekli bilgilendirmeler yapılmış ve önlem alınması adına temizlik ve yemek dağıtım süresi boyunca maske ve eldiven kullanımı konusunda gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Yeni bir düzenlemeye kadar olan süreçte, Genel Müdürlük yemekhane açılış-kapanış saatleri 12:00 - 15:00 olarak düzenlendi.

Korona virüsü ile ilgili ilk vakadan itibaren Sağlık Bakanlığı yayınları çalışanlarla ve sosyal medya aracılığıyla müşterilerle paylaşıldı. Yine, işlemlerini yapmak için gelen müşteriler, müşteri hizmetleri merkezimiz dışındaki alanda tutularak, görevlilerimizce tek tek içeriye alınıyor. Müşteri ve personelin temassız ateş ölçerler ile ateşleri ölçülerek içeri girmeleri sağlanıyor.

Abonelik ve ödeme işlemlerinde online işlemler

TREPAŞ'dan yapılan açıklamada, bu süreçte müşterilerin, faturalarını internet bankacılığı ile online olarak ödemeleri, mesken abonelerinin abonelik ve abonelik iptal işlemlerini E-Devlet kapısı üzerinden yapmaları önerildi.