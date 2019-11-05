TÜGVA Okçuluk Kulübü başladı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) okçuluk kulübü faaliyetlerine başladı.

TÜGVA Muratlı İlçe Temsilciliği geleneksel okçuluk kulübü faaliyetlerine Muratlı Atatürk Stadyumu yanında başladı. Okçuluk eğitmeni İsmail Aslan gözetiminde okçuluk eğitimi atışları yapıldı. Yapılan denemelerde gençlerin başarılı olduğu gözlemlendi.

Gençlere geleneksel okçuluğu ve menzil olarak rekorun Türklerde olduğunu anımsatan TÜGVA Muratlı İlçe Temsilcisi Mustafa Reşit Paşa Genç, “Lise düzeyinde öğrencilere haftalık olarak eğitim vereceğiz. Bunun dışında gençlerin bizlerden talep, istek ve fikirlerini değerlendirip, gençlerle faydalı işler yapma gayreti içerisinde olacağız. Bunun yanında, ortaokullarda çizimlerle 40 hadis yarışması ve liselere genç Türkiye kongresi yapacağız. Bu yarışmalarda da dereceye girenlere büyük ödüller verilecek. Başvurular için ortaokullarda medeniyetler ve değerler kulübü, liselerde medeniyet ve değerler kulübü başındaki hocalardan yardım alabilirler” dedi.

Diğer taraftan, ‘Yay Hayattır, Ok Niyettir, Hedef Amaçtır' sloganı ile yola çıkan genç okçu adaylarının eğitimleri sürüyor.