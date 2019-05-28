TÜGVA Tekirdağ Şubesi'nden Çorlu'da iftar

Türkiye Gençlik Vakfı Tekirdağ Şubesi, Çorlu'da vakfın Çorlu temsilciliği binasında iftar yemeği düzenledi.

Ramazan ayı sebebi ile TÜGVA Tekirdağ Şubesi, Çorlu ilçe temsilciliğinde iftar programı düzenledi. Düzenlenen iftar programına Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Sarıkoca, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Yavuz Uylaş, TÜGVA Tekirdağ il temsilcisi Emrah Hekim, TÜGVA Çorlu temsilcisi Burak Karcı ile düzenlenen programa katkı sunan Çorlu'da günlük olarak yayımlanan Devrim Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Tarık Zafer Alpaslan ile davetliler katıldı.

Düzenlenen iftar programından sonra konuşan TÜGVA Tekirdağ İl Temsilcisi Emrah Hekim, “Devrim Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özhan Alpaslan ve Genel Yayın Yönetmeni Tarık Zafer Alpaslan'ın katkıları ile bir iftar programı düzenledik. TÜGVA Tekirdağ olarak şu ana kadar 4 bin 800 üyemiz bulunuyor. 800 üyemiz aktif, diğer 4 bin üyemiz ise gönüllü üyelerimiz ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda önümüzde yaz okulu ve yaz kampları var. Ortaokul ve liseler için hazırladığımız bu programlara bin öğrenci ile katılmayı planlıyoruz. Yaz okullarını Çorlu, Muratlı, Kapaklı, Süleymanpaşa ve Ergene'de yapmayı düşünüyoruz. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın bizlerden beklentisi yüksek. Bizler de buna layık olacak şekilde çalışmalarımıza hız kazandırdık. Şu anda TÜGVA olarak bin ortaokul öğrencisiyle yaz kampı, 600 lise öğrencisi ile de doğa kampı yapacağız. Şu anda 5 ilçe temsilciliğimiz hizmet veriyor. Yakın zamanda Tekirdağ'ın tüm ilçelerinde temsilciliklerimizi açıp hizmet etmeye devam edeceğiz.”dedi.

“TÜGVA hızla büyüyen ve gelişen bir vakıf”

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ise programda yaptığı konuşmada, “TÜGVA son yıllarda faaliyetlerini arttıran ve kendini geliştiren bir vakfımız. Bizim buradaki TÜGVA henüz çok genç ama ileride hızla gelişeceğine ve büyüyeceğine, Çorlu'da çok daha fazla öğrencimize hitap edeceklerine inancım tam. Bu anlamda düzenlenen iftar yemeğine katkıda bulunanlara ve TÜGVA ailesine teşekkür ediyorum” dedi.