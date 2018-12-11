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Tüm kurumlar kış tedbirleri için toplandı

Tekirdağ’da çetin geçmesi beklenen kış mevsimi için birçok kurumun katılımıyla ‘kış tedbirleri’ toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ'da çetin geçmesi beklenen kış mevsimi için birçok kurumun katılımıyla ‘kış tedbirleri' toplantısı düzenlendi.


Tekirdağ'da kış mevsimi süresince trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önlenmesi, vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri ve trafik akışının kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacıyla “Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri Toplantısı” Tekirdağ Valiliği Toplantı Salonunda yapıldı.


Toplantıya Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Şahin Karakaş, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir, AFAD İl Müdürü Recep Erol ve kurum müdürleri katıldı.

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