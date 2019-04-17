TUR 2019'da Tekirdağ - Ecabat etabı başladı

İstanbul'dan başlayan 55. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 183,3 kilometre sürecek Tekirdağ-Ecabat etabı başladı.

55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unda (Tour Of Turkey) koşulacak 183.3 kilometrelik Tekirdağ- Eceabat etabı başladı. Dün birinci etabın bittiği Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da, bu sabah saat 10.00'da ikinci etabın startının verilmesiyle bisikletçiler pedallara basarak tura başladı. 55. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ikinci etap startını Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım verirken, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da törene katıldı.

İstanbul-Tekirdağ etabının Genel Ferdi Klasman birincisi Boh-Bora Hansgrohe Takımı'ndan Sam Bennett Turkuaz Mayoyu giyiyor. Bu etapta mücadele eden Türk Milli Takımı'dan Feritcan Şamlı ise Tekirdağ - Eceabat etabında beyaz mayo ile pedal basıyor.

Öte yandan bisiklet turuna büyük ilgi gösteren Tekirdağlı vatandaşlar, günün erken saatinde turun startının verileceği alana geldi.