Turizm personeli ve eğitimcilere afet eğitimi

Tekirdağ'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeline afet eğitimleri verildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeline "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi. İl Kültür Merkezi Konferans Salonunda verilen eğitimde katılımcılara, ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında ve sonrasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.

AFAD Tekirdağ Müdürlüğü tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekibe Acil Kurtarma ve Yardım Ekibi (AKYE) Eğitimi verildi. AFAD İl Müdürlüğünün toplantı salonunda teorik bilgiler verilerek başlayan eğitim, müdürlük bünyesinde bulunan araç ve gereçlerin tanıtımı, AFAD lojistik deposunda çadır kurma eğitimi ve Çorlu tatbikat sahasında uygulama gerçekleştirilerek son buldu.