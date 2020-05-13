İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türk Bayrağını indiren zanlı yakalandı

Tekirdağ’ın Saray İlçesinde 75.

Tekirdağ'ın Saray İlçesinde 75. Yıl Ortaokulu Bahçesindeki Türk Bayrağını keserek indiren şahıs gözaltına alındı.


Olay, Çarşamba günü Saray İlçesi 75. Yıl Ortaokulu bahçesinde gerçekleşti. Bahçede ki Türk Bayrağının kesilerek indirildiğini fark eden vatandaşlar durumu Polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları inceleme sonucu B. A. İsimli şahsın bayrağı indirip kestiğini belirlediler.


Olay sonrası yakalanan zanlı Saray Cumhuriyet Savcısı Alper Özdemir'in talimatıyla gözaltına alındı. Türk Bayrağını kesen zanlının işlemleri sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.