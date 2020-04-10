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Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümünde sosyal mesafeli tören

Tekirdağ’da Türk Polis Teşkilatı’nın 175.

Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü nedeniyle sosyal mesafe kuralları çerçevesinde tören gerçekleştirildi.


Tekirdağ Valiliği önünde düzenlenen törene İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı öncesi Emniyet Müdürü Erduğan ve polislerin korona virüs önlemleri nedeniyle törende birer metre aralıklarla durduğu gözlendi. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenden sonra İl Emniyet Müdürü Erduğan ve şube müdürleri şehitliği ziyaret etti.

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