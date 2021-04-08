Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yıl dönümünde emekli polisler unutulmadı

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yıl dönümü kapsamında emekli teşkilat mensupları ve Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği üyeleri unutulmadı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı Rasih Öztürk ve dernek üyeleri ile sohbet eden Erduğan, anı defterini imzalayıp, yıllarca özveriyle çalışıp emekli olan teşkilat mensuplarını unutulmadıklarını ve her zaman yanlarında olduğunu belirterek, sağlıklı ve huzur dolu bir yaşam geçirmeleri temennisinde bulundu.

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Tekirdağ'da bulunan kurum müdürleri ve belediye başkanları da İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan'ı ziyaret etti.