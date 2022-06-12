Türk savaş uçağı, İHA, helikopter ve jetlerin maketleri Tekirdağ'da sergileniyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen Kiraz Festivali çerçevesinde sahil alanda kurulan TUSAŞ standındaki milli uçak, İHA ve helikopter maketlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 56. Uluslararası Kiraz Festivali etkinlikleri çerçevesinde sahil alandaki kurulu alanda esnafın yanı sıra TUSAŞ'ın standı da kendisine ayrılan alandaki yerini aldı. Stantta beşinci nesil savaş uçağı Milli Muharip, Hürkuş, Hürjet, Atak Helikopter ve İnsansız Hava Aracı ANKA'nın maketleri sergilendi. Festival alanında gelen vatandaşlar milli gururun maketlerinin sergilendiği alanı ziyaret etmeden geçemedi. Vatandaşlar maket uçaklarla bol bol fotoğraf çekilerek, bunların milli gurur olduğunu ifade etti.

Milli uçak ve helikopterin maketlerini ziyaret eden vatandaşlar, “Maketlerine bile yakından bakmak çok heyecan verici. Herkesin görmesi gerektiğini düşünüyorum. Görmeye değer. Türkiye'nin olması açısından gurur duyuyoruz. Özellikle İnsansız Hava Araçları Türkiye'nin gururu” dedi.