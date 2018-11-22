Türk Silahlı Kuvvetleri Fahri Tanıtım Kurulu Toplantısı yapıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Fahri Tanıtım Kurulu toplantısı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı ile ilçe halkı arasındaki gönül bağının güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla oluşturulan kurulun ilk toplantısı Çerkezköy Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda Onursal Başkan İlçe Kaymakamı Atilla Selami Abban olurken, Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı Öğretmen Halis Can Kara, Genel Sekreter iş adamı Serkan Karagöz, üyeler ise Emekli Astsubay Ahmet Çetin, İnşaat Mühendisi İsmail Akın olarak belirlendi.

Toplantıyla ilgili açıklama yapan Kaymakam Atilla Selami Abban, "Vakfın faaliyetleri, çalışmaları ve ülkemize sağladığı katkılar hakkında ilçemizde tanıtım faaliyetleri düzenleyerek, bağış yapacak kişilerle vakfın birebir Türk Silahlı Kuvvetleri ile olan gönül bağını anlatmak ve güçlendirmek olacaktır. Vakfa bağlı milli silah, makine üretimi yapan ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN gibi milli projelere verdiği desteklerle ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlayan çalışmaları ve tanıtımları yapmak üzere Fahri Tanıtım Kurulu olarak, ivedilikle aldığımız görevin vatan görevi olduğu bilinciyle çalışmalara başlanacaktır. Vakfımıza yapılacak olan bağışlarla, milli silah üretimimiz artacak dış güçlere bağımlılık ortadan kalkacak, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na yapılacak her bağış maddi destekten ziyade vatan sevgisinin göstergesi olacaktır" dedi.