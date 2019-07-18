Türk-Yunan KOBİ'leri için işbirliği faaliyetleri başlıyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO), İşletmeler İçin Avrupa Diyaloğunu Geliştirme Projesi açılış toplantısı kapsamında Yunanistan'ın Drama Ticaret ve Sanayi Odası (Drama TSO) heyetini Çerkezköy'de ağırladı.

Çerkezköy TSO tarafından Drama TSO ile Türkiye Avrupa Vakfı ortaklığında yürütülen ‘İşletmeler için Avrupa Diyaloğunu Geliştirme Projesi'nin açılış toplantısı Çerkezköy TSO Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Açılış programı öncesinde iki Oda heyeti bir araya geldi. İki Odanın karşılıklı olarak sunum yaptığı toplantıda konuşan Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, “Odamızın hizmet bölgesi olan Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçeleri Türkiye'nin sayılı sanayi bölgelerine ev sahipliği yapıyor. Makineden plastiğe, tekstilden ağır sanayiye birçok alanda üretim yapılan bölgemiz, aynı zamanda muhteşem bir doğaya da sahip. Sizleri aramızda görmekten çok mutluyuz, hoş geldiniz” dedi.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva ve Drama TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Valiseios Politarchis'in iki Oda adına gerçekleştirdiği hediye takdiminden sonra sona erdi.

Kozuva: "Birbirimizi en iyi biz anlarız"

Tanışma toplantısının ardından Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Oda Yönetim Kurulu Üyeleri, Drama TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Valiseios Politarchis ve Drama TSO Heyeti, Çerkezköy TSO Organ Üyeleri ve konukların katılımıyla İşletmeler İçin Avrupa Diyaloğunu Geliştirme Projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi. Kozuva burada yaptığı konuşmada, “Bugün, bizim için çok önemli bir gün. Bugün, hem KOBİ'lerimizin ticaret hacmini genişletmek için büyük bir adım atıyoruz hem de komşumuz Yunanistan'ın Drama Ticaret ve Sanayi Odası'nı ülkemizde ağırlıyoruz. Bu gurur hepimizin” dedi. Kozuva konuşmasının devamında şu sözleri kaydetti: “İşletmeler İçin Avrupa Diyaloğunu Geliştirme Projemiz ile Odamız ve Drama TSO arasında karşılıklı bilgi ve anlayışın geliştirilmesine katkıda bulunmak, iki Oda KOBİ'leri arasında ticari ilişkiler oluşturmak, Çerkezköy TSO ile Drama TSO arasındaki diyaloğu güçlendirmek, odaların Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinde aktif olmasını teşvik etmek en büyük hedefimiz. Tarihsel geçmişimiz, ortak kültür mirasına sahip olmamız iki ülke insanını birbirine dost kılıyor. Türkiye ve Yunanistan, aynı denizin çocukları. Biz aynı sofraya oturup, aynı şarkıyı söyleriz. Farklı dili konuşsak da, birbirimizin dilinden en iyi biz anlarız. Bu yakınlığın güçlü iş birlikleri yaratmasını diliyor, ‘Birlikte Yürüyeceğiz, Birlikte Güçleneceğiz' sloganıyla başlattığımız projemizin, her iki ülkeye fayda sağlayacağına inanıyorum.”

"Avrupa Birliği programı fayda sağlayacak"

Drama TSO Proje Koordinatörü Io Chatzivarytin de, yoğun iş temposu nedeniyle toplantıya katılamayan Drama TSO Başkanı Georgiadis Stefanos'un mektubunu katılımcılarla paylaştı. Mektubunda ortaklaşa uygulanan Avrupa Birliği programının ikili ilişkilerin sağlanmasının faydasından bahseden Georgiadis Stefanos, Drama TSO'ya kayıtlı bulunan üyelere ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinde olanak ve yararlar sağlayacağını belirtti. Toplantının devamında Türkiye Avrupa Vakfı Başkanı Dr. Tevfik Altınok, “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Ekonomik Boyutu”; İktisadi Kalkınma Vakfı Araştırma Müdürü Çisel İleri ise “Türkiye- Avrupa Birliği İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi” konulu konuşmalarını yaptı. Açılış programının ardından Çerkezköy TSO üyeleri ve Drama TSO Heyeti arasında B2B görüşmeler yapıldı.

Yol haritası çalıştayı yapıldı

Ziyaret programının son gününde iki Oda Heyeti arasında Yol Haritası Çalıştayı düzenlendi. Çalıştay hakkında bir açıklama yapan Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, “Gerçekleşen çalıştayda iki Odanın ortaklaşa gerçekleştireceği iş başı eğitimi, eşleştirme etkinliği ve Brüksel ziyareti hakkında beyin fırtınası yapılarak proje kapsamında hayata geçirilecek aktivitelerle ilgili detaylar netleştirildi. Oldukça verimli geçen çalıştayımızın iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” sözlerini kaydetti.

Çalıştayın ardından bölgede bulunan firmaları ziyaret ederek sektörler hakkında bilgi alan Drama TSO Heyeti, ziyaret programından sonra şehirden ayrıldı.