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Türkiye Basketbol 2. Ligi: Çorlu Belediyesi: 81 - Nazilli Belediyesi: 58

Türkiye Basketbol 2.

Ligi'nde (TB2L) mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, üst üste aldığı 3 deplasman mağlubiyetinin ardından konuk ettiği Nazilli Belediyesi'ni 81-58 yenerek uzun aradan sonra galibiyetle tanıştı.


Çorlu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Caner Bahadır, Sabri Gündüz ve Görkem Süzen hakem üçlüsü görev aldı. İlk periyodu 15 - 11 önde tamamlayan ÇBSK, ikinci periyotta da 20 - 16 üstünlük kurunca soyunma odasına 8 sayı farkla 35 - 27 önde girdi. Soyunma odası dönüşü 3. periyotta aradaki farkı açan Çorlu temsilcisi, 28 - 16 biten bu periyodun ardından final bölümüne 20 sayı üstünlükle başladı. Maçın genelinde olduğu gibi son bölümde de üstünlüğünü sürdüren ÇBSK, dördüncü periyottan 18 - 15, maçtan da 81 - 58 galip ayrıldı.


Bu sonuçla ligde oynadığı 16 maç sonunda elde ettiği 9 galibiyet ve topladığı 25 puanla 6. Sırada yer alan ÇBSK, 8 Şubat 2020 tarihinde İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu'nda İstanbul ekibi UPSspor ile karşı karşıya gelecek.


İki takım arasında ligin ilk yarısında Çorlu'da oynanan mücadeleyi Çorlu Belediyesi 88 - 53 kazanmıştı. ÇBSK'nın evinde oynayacağı bir sonraki müsabaka ise 16 Şubat 2020'ki Erzurum BŞB maçı.

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