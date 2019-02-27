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Türkiye ile Pakistan arasında solucan gübresi çalışmaları

YÖK tarafından, Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı olan "Türkiye-Pakistan Projeleri" çerçevesinde Türkiye’nin katkılarıyla Pakistan’da solucan gübre üretim tesisi kurulacak.

YÖK tarafından, Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı olan "Türkiye-Pakistan Projeleri" çerçevesinde Türkiye'nin katkılarıyla Pakistan'da solucan gübre üretim tesisi kurulacak. Program kapsamında 2019 ve 2020 yılında 4'er kişilik araştırma ekibi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine gelerek araştırmalar yapılacak.


2017-2018 eğitim öğretim yılında Türkiye-Pakistan Projesi bulunan 9 üniversite arasında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi de yer alıyor.



Pakistan'da solucan gübre üretim tesisi kurulacak


2017-2018 eğitim öğretim yılında Ülke Odaklı Proje Çağrısı ile "Türkiye-Pakistan Projeleri" arasında giren Namık Kemal Üniversitesinin Projesi Vermicomposting: An Agricultural Waste Management Technology (Vermikompostlama: Bir Tarımsal Atık Yönetimi Teknolojisi) kapsamında, her iki tarafın yürütücü ve araştırıcıları, 2 yıl süreyle karşılıklı Türkiye ve Pakistan'da en az 2'şer ay, bursiyerler 1'er yıl süreli ziyaretler yapacak. Çalışma, Pakistan'ın "Failasabad Tarım Üniversitesi" kampüsünde yürütülecek. Projenin yürütücüsü Doç. Dr. Korkmaz Bellitürk "solucan gübresi" konusundaki deneyim ve tecrübeleri doğrultusunda, Pakistan'da bir solucan gübre üretim tesisi (küçük ölçekli) kurulacak.



Türkiye'de solucan gübresi eğitimi alacaklar


Bu konuda çeşitli ölçeklerde eğitimler vererek Pakistan'da üreticiler oluşturulacak ve laboratuvar analizleri yapılarak, "En iyi organik solucan gübresi üretimi" ile ilgili araştırmalar hem laboratuvar hem de arazi ölçekli 2 yıl süreyle Pakistan ağırlıklı olarak yürütülecek. Pakistan'dan 2019 ve 2020 yılında 4'er kişilik araştırma ekibi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine gelerek, burada bazı araştırmalar yapacak. Ardından 1 bursiyer gelerek 1 yıl süreyle proje yürütücüsü Doç. Dr. Korkmaz Bellitürk'ten eğitim alacak.


Proje çıktıları uluslararası önemli dergilerde yayın haline getirilerek hem Namık Kemal Üniversitesi hem de Türkiye'nin Pakistan ve diğer komşu ülkelerdeki tanıtımı anlamında önemli katkı sağlayacak.

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