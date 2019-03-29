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Türkiye Kick Boks Turnuvasında NKÜ'nün başarısı

Türkiye Üniversitelerarası Kick Boks Şampiyonasında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri derece alarak üniversiteyi gururlandırdı.


Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı faaliyet programında yer alan ve 67 üniversiteden sporcuların katılımıyla, Antalya'da gerçekleştirilen şampiyonada; Namık Kemal Üniversitesi BESYO 4. sınıf öğrencisi Nazım Çelik, 3. sınıf öğrencileri Anıl Uzun ve İlker Tanrıanan kendi kilolarında Türkiye 3.'sü olarak büyük başarıya imza attı.

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