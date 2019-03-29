Türkiye Kick Boks Turnuvasında NKÜ'nün başarısı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı faaliyet programında yer alan ve 67 üniversiteden sporcuların katılımıyla, Antalya'da gerçekleştirilen şampiyonada; Namık Kemal Üniversitesi BESYO 4. sınıf öğrencisi Nazım Çelik, 3. sınıf öğrencileri Anıl Uzun ve İlker Tanrıanan kendi kilolarında Türkiye 3.'sü olarak büyük başarıya imza attı.