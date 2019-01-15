Türkiye'de bu şehir Macar akınına uğrayacak

Bize düşen görev de dostlarımızı burada en iyi şekilde ağırlamak olacaktır” dedi.

Tekirdağ Macaristan Dostluk Derneği tarafından Süleymanpaşa ilçesinde bir otelde düzenlenen "Rakoczi Yılı" yemeğine Başkan Eşkinat ve eşi Belgin Eşkinat, Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Balazs Hendrıch, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Tekirdağ Macaristan Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Güneş Gürseler, Macaristan Tekirdağ Fahri Konsolosu Erdoğan Erken, Yönetim Kurulu üyeleri ve davetliler katıldı. Macaristan ve Tekirdağ'a ait eski fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergisinin açılışı ile başlayan gecede Tekirdağ Macaristan Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Güneş Gürseler ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat birer konuşma yaptı.

“Şehrimiz Macar dostlarımızın akınına uğrayacaktır”

Macaristan Parlamentosunun 2019 yılını “Rakoczi Yılı” ilan etmesinin Tekirdağ için büyük önem taşıdığına değinen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Eşkinat, “Macaristan Parlamentosu Türk-Macar dostluğu açısından oldukça önemli bir karar aldı. 2019 yılını Rakoczi Yılı ilan etti. Prens II. Rakoczi uzun yıllar şehrimizde yaşamış, Macar halk kahramanıdır. Bu karar şunu gösteriyor ki 2019 yılında şehrimiz Macar dostlarımızın akınına uğrayacaktır. Bize düşen görevde dostlarımızı burada en iyi şekilde ağırlamak olacaktır” diye konuştu.

Gece açılış konuşmalarının ardından müzik dinletisi ile sona erdi.

Macar Kralı Rakoczi Müzesi Tekirdağ'da bulunuyor

Macaristan'ı işgal eden Avusturya'ya karşı ayaklanan Macar bağımsızlık hareketinin lideri II. Frenc Rakoczi, beklenen yardımların gelmemesi üzerine başarılı olamayınca ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı. Rakoczi önce bir süre Polonya'da, daha sonra da Fransa'da yaşadı. Fransa'nın ardından Trakya'ya gelen Rakoczi, Edirne ve İstanbul'daki geçici ikametlerinin ardından 1735 yılından ölümüne dek Tekirdağ'daki evde güvenle ikamet etti. Ölümü sonrası Macar hükümeti, Osmanlı'nın ev sahipliğine teşekkür amacıyla Tekirdağ'da Rakoczi'nin yaşadığı Osmanlı mimarisindeki 3 katlı evi 1931'de satın aldı. Müzeye dönüştürülen Ertuğrul Mahallesi'ndeki Rakoczi Evi'ni her yıl yüzlerce Macar ziyaret ediyordu. Fakat son yıllarda ziyaretçi sayısı azaldı. 2019 yılının “Rakoczi Yılı” ilan edilmesi ile müzeye de ziyaretçi akını bekleniyor.