Türkiye'nin AB sürecine Çerkezköy TSO'dan katkı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) tarafından yürütülen Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Teklif Çağrısı için Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan “İşletmeler İçin Avrupa Diyaloğunu Geliştirme Projesi” hibe almaya hak kazandı. Çerkezköy TSO, bu proje için hibe almaya hak kazanan tek ilçe ticaret ve sanayi odası oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi'nde gerçekleştirilen imza törenine Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Seçkin, Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Arslan ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı İlknur İnal katıldı.

1 Nisan'da başlayacak

Oda heyeti tarafından yapılan açıklamada proje hakkında şu bilgiler verilerek, "‘İşletmeler için Avrupa Diyaloğunu Geliştirme' isimli projemiz hibe almaya hak kazanmıştır. 1 Nisan 2019 tarihinde başlayacak ve 12 ayda tamamlanacak olan 1 milyon TL hibe tutarlı projemizin eş başvuranı Yunanistan Drama Ticaret ve Sanayi Odasıdır. Proje eylemleri ilçemizde, Yunanistan'da Drama kentinde, Belçika'da ise Brüksel'de gerçekleştirilecek. Bu projeyle ‘Çerkezköy TSO ile Drama TSO arasında karşılıklı bilgi ve anlayışın geliştirilmesine katkıda bulunmak, Türkiye'nin ve Avrupa'nın iş dünyası topluluklarını, Türkiye'nin AB geleceği için entegrasyona teşvik etmek, Çerkezköy TSO'nun KOBİ niteliğindeki üyeleriyle Drama TSO'nun KOBİ niteliğindeki üyeleri arasında ticari ilişkiler oluşturmak, Çerkezköy TSO ile Drama TSO arasındaki diyaloğu güçlendirmek, odaların, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinde aktif rol oynamalarını teşvik etmek' amaçlanıyor. Bu amaçlar doğrultusunda yapılacak tüm etkinlik ve çalışmalar, bu proje ile AB'den hak kazanılan 1 milyon TL'lik hibe tutarından karşılanacak" ifadeleri kullanıldı.