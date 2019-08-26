Türkiye'nin el sanatları ustaları Çorlu'ya gelecek

Çorlu Belediyesi, Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği (Anelsander) iş birliği ile Türkiye'nin dört bir yanından gelecek olan, unutulmaya yüz tutmuş sanatların temsilcileri el sanatları ustalarını Çorlu ve bölge halkı ile buluşturmaya hazırlanıyor.

10. Uluslararası Çorlu Kültür, Sanat ve Spor Festivali kapsamında gerçekleşecek olan Geleneksel El Sanatları Günleri, 29 Ağustos - 01 Eylül 2019 tarihleri arasında Kumyol Caddesi üzerinde bulunan otopark alanında özel sergi stantlarında sanatseverler ile buluşacak.

Somut olmayan kültürel miras elçileri el sanatları ustalarının ürettiklerinin uygulamalı sunumlarının da yer alacağı festival, çiniden bakır işlemeye, telkariden gümüşe, halı dokumadan mekikli ve ipek dokumaya, cam işlemeden bıçak yapımına, topaç yapımından ahşap oyuncak ve folklorik bebeklere kadar 35 ayrı branştan ustaların katılımı ile şölene dönüşecek.

Oluşturulacak çocuk atölyelerinde el sanatlarını sevdirmeyi ve tanıtmayı hedefleyen ustalar, çarpana dokuma tezgahında bileklik yaparak, topaç atölyesinde ise geleneksel topaç yapımını ve topaç çevirmeyi öğretecekler.

Bursa'dan Gaziantep'e, Edirne'den Muğla'ya, Mardin'den Sivas'a kadar birçok ilden gelecek olan ve Türkiye'nin kültürel değerlerini yaşatan ve gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen ustaların ürettiği el sanatlarını tanıtarak geleceğe taşımak için Çorlu başta olmak üzere tüm bölge sakinleri 10. Uluslararası Çorlu Kültür, Sanat ve Spor Festivali'ne davet edildi.

10. Uluslararası Çorlu Kültür, Sanat ve Spor Festivali kapsamında düzenlenecek olan Çorlu Geleneksel Türk El Sanatları Günleri'nde yer alacak el sanatları ise şöyle sıralandı: “İpek dokuma, kitre bebek, cam işleme, urgancılık, sepet örme, tahta baskı, halı dokuma, kilim dokuma, bakır işleme, naht sanatı, ahşap oyma, nalbantlık, yöresel bebek, ahşap oyuncak, seramik, çini, cam dekorlama, bıçak yapımı, minyatür sanatı, sedef işleme, zembil örücülüğü, iğne oyası, gümüş işleme, telkari, oltu taşı, yassıçal dokuma, cicim dokuma, deri işleme, kispet yapımı, Edirnekari, keçe yapımı, nazar boncuğu, simsırma ve geleneksel nakış.”