Türkiye'nin gündemine oturan sahte doktor 13 yıl hapis cezası ile yargılanacak

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Devlet Hastanesinde sahte doktorluk yapan Ayşe Özkiraz için hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. Özkiraz, 13 yıl hapis cezası ile yargılanacak.

Çerkezköy Devlet Hastanesinde sahte doktorluk yaparken bir anda ülkenin gündemine oturan Ayşe Özkiraz ile ilgili Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı soruşturmayı tamamladı. Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesine sunuldu. İddianamede, Özkiraz hakkında, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'Yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mahkemenin başsavcılığın iddianamesini kabul etmesi durumunda ‘Madam matruşka' lakaplı Ayşe Özkiraz, 1219 sayılı Tababet Şuabatı San'atlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanunu'nun 25. maddesine göre, ‘Diploması olmayan kişinin, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi etmesi veya tabip unvanını takınması cezalandırılmaktadır' kanunu çerçevesinde ceza alacak.