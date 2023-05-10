Türkiye'nin otomobili Togg, Ergene'de

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından üretilen elektrikli araç Togg (T10X), Ergene Hükümet Konağı önünde sergilendi.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen araç herkes tarafından beğeni ile karşılanırken, Kaymakam Mehmet Emin Taşçı tanıtım amacıyla sergilenen Togg'u inceledi ve Togg'a binerek araç hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Taşçı, Togg'u yollarda görmenin gurur verici olduğunu söyleyerek vatana, millete hayırlı olmasını temenni etti.