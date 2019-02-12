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Tutuklama kararı verilince 4. kattan atlayan şahıs öldü

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde hakkında tutuklama kararı verilince adliye binasının 4.

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hakkında tutuklama kararı verilince adliye binasının 4. katından atlayan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde “cinsel istismar” suçlaması ile hakim karşısına çıkan Turgay K. (62), mahkemenin tutuklama yönünde karar vermesinin ardından duruşma salonundan koşarak dışarıya çıkıp binanın 4. katından atladı. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turgay K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

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