İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tütün ürünlerine bandrol denetimleri

Tekirdağ’da tütün ürünlerinin yasa dışı ticaretinin önlenmesi için bandrol denetimi gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da tütün ürünlerinin yasa dışı ticaretinin önlenmesi için bandrol denetimi gerçekleştirildi.


Tütün ürünlerinde yasa dışı ticaretin engellenmesine yönelik çeşitli denetimler yapılıyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman ile emniyet ekipleri, yasa dışı ticarete geçit vermiyor. Tekirdağ Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tütün Mamüllerinin Yasa Dışı Ticaretinin Önlenmesi Eylem Planı kapsamında Saray Mal Müdürlüğü, Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ile müşterek bandrol denetimleri gerçekleştirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.