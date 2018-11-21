TVF Erkekler 2. Ligi'nde SGK, Çorlu'yu 3-2 yendi

Ligi'nde mücadele eden Çorluspor, evinde karşılaştığı SGK Voleybol İhtisas Kulübü'ne 3-2 mağlup oldu.

Çorlu Kapalı Spor Salonu'nda oynanan maçta konuk takım SGK Voleybol İhtisas Kulübü ev sahibi Çorluspor'u 3-2 mağlup etti. Çekişmeli geçen maçta SGK Voleybol İhtisas Kulübü İdarecisi Erkan Taş, Tekirdağ SGK İl Müdürü Fatma Derya Alan, Çorlu SGK Merkez Müdürü Sedat Çelik, Ergene SGK Merkez Müdürü İlhan Balcı, denetmen Bülent Bozatlı ve SGK çalışanları da takımlarını yalnız bırakmadı. Kazanılan galibiyetin ardından Derya Alan, Erkan Taş ile oyuncuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.