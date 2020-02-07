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Uçak kazasında ölen diş hekimi kadın son yolculuğuna uğurlandı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçak kazasında hayatını kaybeden Zehra Bilgi Koçar’ın cenazesi, memleketi Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak kazasında hayatını kaybeden Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesi, memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.


Diş hekimi 30 yaşındaki Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesi, Malkara Devlet Hastanesinin morgundan alınarak önce evine getirildi, daha sonra Gazi Ömer Bey Camisi'ne götürüldü. Camide cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul eden Koçar'ın eşi Gökhan Koçar, annesi Zülfiye ile babası Cemil Bilgi gözyaşlarına boğuldu. Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Koçar'ın cenazesi Malkara Asri Mezarlığı'nda defnedildi.


Cenaze törenine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç ve Koçar'ın yakınları katıldı.

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